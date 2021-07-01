Врачи диагностировали у 79-летней Алентовой коронавирус

Москва, 1 июля. Известная российская актриса Вера Алентова заболела коронавирусом нового типа. Такой диагноз телезвезде поставили врачи по результатам сданных анализов.

Новость о госпитализации кинозвезды появилась несколько дней назад. Алентова попала в одну из московских клиник с симптомами коронавируса после того, как у ее супруга, режиссера Владимира Меньшова, был выявлен COVID-19.

Согласно информации Пятого канала, артистка чувствует себя хорошо. При этом звезды кинематографа предпочитают не комментировать информацию, все новости подтверждают коллеги и знакомые.

Одним из первых информацию о госпитализации Алентовой подтвердил художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев. Он сообщил, что попавшая в больницу 79-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит», чувствует себя нормально и не нуждается в дополнительной помощи. Артистка находится под постоянным присмотром медицинских специалистов.