Наедине с природой: руководитель научной экспедиции рассказал ФАН о серых китах

Второго июля у берегов Сахалина стартует крупная научно-исследовательская экспедиция. Ее участники в ближайшие два с лишним месяца будут вести наблюдение за редкими серыми китами охотоморской популяции. Перед ее началом корреспонденту ФАН удалось пообщаться с научным руководителем экспедиции и организатором «Русского проекта по серому киту» Александром Бурдиным и узнать интересные подробности.

Ученые внимательно следят за каждой особью, ведь считалось, что эти животные полностью уничтожены. Но несколько десятков лет назад удалось обнаружить 20 особей, которые стали объектом пристального изучения. Специалисты делают вывод, что представителей популяции становится больше.

Фото из личного архива Александра Бурдина /

«Интерес к изучению китообразных высок во всем мире. Полученные нами данные были использованы Международным союзом охраны природы для придания охотоморской или, как ее называют, «западной» популяции серых китов, статуса «находящаяся под угрозой» (EN). Благодаря ежегодному мониторингу этой популяции в районе летнего нагула у острова Сахалин мы видим все изменения, которые происходят в популяции под влиянием естественных и антропогенных факторов. Это позволит своевременно разработать и внедрить стратегию по защите этих животных. Работа сейчас активно ведется Министерством природных ресурсов РФ. Участники нашего проекта на протяжении многих лет ведут фотокаталог особей и знают большинство серых китов практически «в лицо». Это позволяет нам прослеживать судьбу каждого кита», — рассказал ФАН руководитель экспедиции и организатор «Русского проекта по серому киту», ведущий научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Александр Бурдин.

Участники рассчитывают, что работы продлятся около двух с половиной месяцев. Среди членов экспедиции — ученые, аспиранты и студенты из различных регионов страны.

«Критерии, которые объединяют участников — это, прежде всего, любовь к природе, интерес к науке, и готовность к тяжелому труду вдали от дома. Для большинства участников это уже не первая экспедиция. Могу с уверенностью сказать, что у нас отличная и дружная команда, способная решать любые поставленные задачи и эффективно справляться с трудностями», — говорит Александр Бурдин.

Фото из личного архива Александра Бурдина /

Руководитель проекта отмечает, что для каждого участника в экспедиции найдется интересное и полезное дело. Кто-то продвинется в научной работе. Ведь мероприятие помогает собрать отличный материал для исследований. А кто-то в ежедневном труде просто насладится видом китов. Ведь огромные морские млекопитающие, безусловно, достойны восхищения.

Ранее ФАН рассказывал о фотографе-натуралисте Александре Анофриеве. Он занимается съемкой китов и их изучением.