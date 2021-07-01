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Володин провел встречу с президентом Таджикистана
Политика
Володин провел встречу с президентом Таджикистана
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Душанбе, 1 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Володин прибыл в столицу Таджикистана с рабочим визитом. В ходе встречи, которая состоялась 1 июля, спикер Госдумы передал Эмомали Рахмону теплые слова приветствия от российского коллеги Владимира Путина.

В ходе переговоров Володин и Рахмон обсудили двустороннее сотрудничество России и Таджикистана, а также развитие отношений.

«Парламенты двух стран много делают для законодательного обеспечения решений, принятых на уровне глав государств», — подчеркнул председатель Госдумы.

В ходе встречи они поговорили о роли ОДКБ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ в решении вопросов безопасности стран-участниц. Также Володин и Рахмон обсудили вопросы формирования единого списка террористических организаций.

Ранее сообщалось, что Володин провел переговоры с председателем исландского парламента Стейнгримуром Йоханном Сигфуссоном. Российский политик поблагодарил коллегу из Исландии за визит в Москву, несмотря на пандемию коронавируса.

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Все новости / Политика / Володин провел встречу с президентом Таджикистана
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