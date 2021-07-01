Граждане из 73 государств смогут приехать в Белоруссию для вакцинации от COVID-19

Минск, 1 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 15 июля разрешил гражданам 73 стран посетить республику для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Желающим привиться иностранцам не понадобится виза для въезда. При этом иностранцы смогут находиться на территории страны только в течение пяти суток.

Прививать иностранных граждан от COVID-19 планируется платно в медицинских организациях, перечень которых определен министерством здравоохранения. Кроме того, одним из условий является учет человека в электронной очереди. В течение двух суток после записи иностранца внесут в базу погранкомитета, передает БелТА.

Министерство здравоохранения России ранее объявило о начале повторной вакцинации от коронавируса в стране. Граждане смогут выбрать любой из зарегистрированных в РФ препаратов.