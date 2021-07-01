Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 21:08
21:03
Весь мир
СМИ Франции отказываются принимать во внимание позицию ЦАР об инструкторах из России
21:03
Экономика
Депутаты рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 июля
21:02
Экономика
Первое полугодие 2021 года в Москве отмечено стартом продаж в 33 новостройках
21:01
Политика
Володин указал на важность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом
20:58
Общество
Принцесса Диана была первой невестой в королевской семье с оплачиваемой работой
20:58
Происшествия
Четверых полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря на 14 млн рублей в Калининграде
20:57
Происшествия
Огонь охватил СТО и кафе в краснодарском Темрюке
20:57
Армия
Пилоты Балтийского флота отработали учебные полеты в темное время суток
20:56
Спорт
Россиянин Медведев обыграл Алкараса и вышел в третий круг Уимблдона
20:56
Хорошие новости России
Российские физики открыли класс сверхтонких магнитов
Все новости

Граждане из 73 государств смогут приехать в Белоруссию для вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 01 июля 2021 20:56
Общество
Граждане из 73 государств смогут приехать в Белоруссию для вакцинации от COVID-19
wikipedia.org  /  Васятка1 / CC BY-SA 4.0

Минск, 1 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с 15 июля разрешил гражданам 73 стран посетить республику для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Желающим привиться иностранцам не понадобится виза для въезда. При этом иностранцы смогут находиться на территории страны только в течение пяти суток.

Прививать иностранных граждан от COVID-19 планируется платно в медицинских организациях, перечень которых определен министерством здравоохранения. Кроме того, одним из условий является учет человека в электронной очереди. В течение двух суток после записи иностранца внесут в базу погранкомитета, передает БелТА.

Министерство здравоохранения России ранее объявило о начале повторной вакцинации от коронавируса в стране. Граждане смогут выбрать любой из зарегистрированных в РФ препаратов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Граждане из 73 государств смогут приехать в Белоруссию для вакцинации от COVID-19
белоруссия вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru