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Китайцы высмеяли США после заявления Путина о крахе однополярного мира
Политика
Китайцы высмеяли США после заявления Путина о крахе однополярного мира
Федеральное агентство новостей

Пекин, 1 июля. Агрессия Соединенных Штатов объясняется их отчаянным положением. К такому выводу пришли читатели китайской газеты «Guancha».

Заявление президента РФ Владимира Путина о крахе однополярного мира нашло решительную поддержку в КНР. В ходе прямой линии российский лидер сказал, что Вашингтону следует приспосабливаться к новым реалиям. Вместо этого США пытаются сохранить гегемонию. Китайцы, в свою очередь, высмеяли Соединенные Штаты, назвав их «умирающей империей», которую прижали Россия с КНР.

«Смотрю на Штаты — на какую силу дальше они собираются опираться? Их уже прижали и Россия, и Китай», — заявляет один из пользователей.

Другой читатель предположил, что в таких реалиях у президента США Джо Байдена есть два варианта действий: подмять под себя Евросоюз ради сохранения американского авторитета, либо подготовить свою страну к забвению.

«Американская империя умирает, но все не желает отступать, она в полном отчаянии, безумии, она на грани полного поражения и подавления! Путин правильно сказал, что гегемонии США конец», — уверен комментатор.

Ранее в Кремле оценили российско-американские отношения встречи Путина и Байдена в Женеве, сообщает сайт 360tv.ru. В то же время Белый дом указал на заинтересованность президента США в развитии отношений с РФ.

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