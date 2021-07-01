Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 21:08
21:03
Весь мир
СМИ Франции отказываются принимать во внимание позицию ЦАР об инструкторах из России
21:03
Экономика
Депутаты рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 июля
21:02
Экономика
Первое полугодие 2021 года в Москве отмечено стартом продаж в 33 новостройках
21:01
Политика
Володин указал на важность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом
20:58
Общество
Принцесса Диана была первой невестой в королевской семье с оплачиваемой работой
20:58
Происшествия
Четверых полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря на 14 млн рублей в Калининграде
20:57
Происшествия
Огонь охватил СТО и кафе в краснодарском Темрюке
20:57
Армия
Пилоты Балтийского флота отработали учебные полеты в темное время суток
20:56
Спорт
Россиянин Медведев обыграл Алкараса и вышел в третий круг Уимблдона
20:56
Хорошие новости России
Российские физики открыли класс сверхтонких магнитов
Все новости

Новейший корвет «Резкий» торжественно вывели со стапеля в Комсомольске-на-Амуре
Армия
Новейший корвет «Резкий» торжественно вывели со стапеля в Комсомольске-на-Амуре
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Комсомольск-на-Амуре, 1 июля. «Амурский судостроительный завод» торжественно вывел из стапельного цеха четвертый серийный корвет проекта 20380 «Резкий» для Тихоокеанского флота России.

Судно было заложено на заводе еще в июле 2016 года. Корвет был переведен из ремонтного блока в транспортно-спусковой док «Зея». Затем «Резкий» спустят на воду и поставят к достроечной набережной, где специалисты завода выполнят установку башенно-мачтового комплекса, а также завершат монтаж оборудования корабля. После этого судно будет готово к началу швартовных испытаний. После успешных маневров корабль передадут на вооружение Тихоокеанского флота.

Корвет проекта 20380 «Резкий» предназначен для ведения боя в ближней морской зоне с надводными кораблями и подлодками противника. Также может использоваться для артиллерийской поддержки морского десанта. Конструкторы воплотили в корвете все самые современные решения. Специалистам удалось сделать «Резкий» более незаметным за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ТОФ провел военные учения в Тихом океане. Военнослужащие отразили воздушное нападение условного противника с помощью артиллерии. Кроме этого, артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням отработал корабль «Адмирал Трибуц» в заливе Петра Великого, сообщает 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Новейший корвет «Резкий» торжественно вывели со стапеля в Комсомольске-на-Амуре
россия резкий тоф рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru