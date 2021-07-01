Новейший корвет «Резкий» торжественно вывели со стапеля в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 1 июля. «Амурский судостроительный завод» торжественно вывел из стапельного цеха четвертый серийный корвет проекта 20380 «Резкий» для Тихоокеанского флота России.

Судно было заложено на заводе еще в июле 2016 года. Корвет был переведен из ремонтного блока в транспортно-спусковой док «Зея». Затем «Резкий» спустят на воду и поставят к достроечной набережной, где специалисты завода выполнят установку башенно-мачтового комплекса, а также завершат монтаж оборудования корабля. После этого судно будет готово к началу швартовных испытаний. После успешных маневров корабль передадут на вооружение Тихоокеанского флота.

Корвет проекта 20380 «Резкий» предназначен для ведения боя в ближней морской зоне с надводными кораблями и подлодками противника. Также может использоваться для артиллерийской поддержки морского десанта. Конструкторы воплотили в корвете все самые современные решения. Специалистам удалось сделать «Резкий» более незаметным за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ТОФ провел военные учения в Тихом океане. Военнослужащие отразили воздушное нападение условного противника с помощью артиллерии. Кроме этого, артиллерийскую стрельбу по воздушным мишеням отработал корабль «Адмирал Трибуц» в заливе Петра Великого, сообщает 360tv.ru.