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Россия и США продолжат двусторонние контакты по вопросу климата

  /   Обновлено: 01 июля 2021 20:48
Политика
Россия и США продолжат двусторонние контакты по вопросу климата
newsroom.unfccc.int  /  Рамочная конвенция ООН об изменении климата

Москва, 1 июля. Москва и Вашингтон продолжат интенсивные контакты по климатическим проблемам, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри договорились о продолжении сотрудничества и активизации двусторонних контактов по вопросу климата, отметили в МИД.

Ранее климатолог Алексей Кокорин объяснил, как связаны выбросы парниковых газов с появлением аномальных природных явлений в 2021 году.

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россия сша керри лавров
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