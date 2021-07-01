Россия и США продолжат двусторонние контакты по вопросу климата

Москва, 1 июля. Москва и Вашингтон продолжат интенсивные контакты по климатическим проблемам, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри договорились о продолжении сотрудничества и активизации двусторонних контактов по вопросу климата, отметили в МИД.

Ранее климатолог Алексей Кокорин объяснил, как связаны выбросы парниковых газов с появлением аномальных природных явлений в 2021 году.