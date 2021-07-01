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Глава ОКР сообщил, когда фрагмент из концерта Чайковского прозвучит на Олимпиаде

  /   Обновлено: 01 июля 2021 20:41
Спорт
Глава ОКР сообщил, когда фрагмент из концерта Чайковского прозвучит на Олимпиаде
Global Look Press  /  Stanislav Kogiku

Москва, 1 июля. Фрагмент из концерта композитора Петра Чайковского заменит гимн России на Олимпиаде в Токио. Глава ОКР Станислав Поздняков объяснил, какой момент выбрали для презентации отрывка.

Российская сборная готовится к летней Олимпиаде 2020, которая состоится в Токио с 23 июля по 8 августа. Согласно запрету со стороны CAS, спортсмены не смогут выступить под российским флагом. Кроме того, на Играх не прозвучит национальный гимн. Вместо него болельщики и участники Олимпиады услышат фрагмент из адаптации первого концерта Чайковского.

Поздняков сообщил, что для музыки был выбран особенный момент.

«Я думаю, мы дождемся первого награждения наших олимпийцев, когда они получат золотую медаль. Как раз тогда и будет самая настоящая презентация», — поделился глава ОКР с РИА Новости.

Адаптацией концерта занимался пианист Денис Мацуев. Музыкант представил на рассмотрение четыре версии фрагмента. Один из них в итоге выбрали в качестве замены гимну.

Незадолго до отъезда в Токио спортсменов ждет еще одно значимое событие. Президент России Владимир Путин готовится к встрече со сборной в Кремле.

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токио олимпиада чайковский
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