Изменения в ГОСТе для подержанных иномарок вступили в силу 1 июля

Москва, 1 июля. Подержанные иномарки и машины, которые претерпели изменение конструкции, при ввозе в Россию теперь будут проверяться в испытательных лабораториях.

Прежде для оформления транспорта достаточно было предоставить фотографию, но с 1 июля требования изменились. Ужесточение ГОСТа вызвано сложившейся ситуацией, когда каждый десятый автомобиль, ввезенный в страну из-за границы, оказывается «утопленником», «конструктором» или побывавшим в аварии, пишет агентство «Прайм».

Требования к безопасности транспортных средств становятся еще более актуальными в свете возможного увеличения скоростного лимита в России. Такое допущение сделал глава ГИБДД РФ Михаил Черников.