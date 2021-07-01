Жители Владимира получили водительские права вопреки противопоказаниям

Владимир, 1 июля. Районные суды добиваются приостановления действия водительских удостоверений местных жителей, которые имеют медицинские противопоказания.

Следствием установлено, что 29 местных жителей получили права, состоя на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, сообщают Владимирские ведомости. Расстройства психики, наркомания и алкоголизм являются медицинскими противопоказаниями при управлении автомобилем. В настоящее время удовлетворено уже 13 исков, остальные 16 находятся на рассмотрении.

Ранее житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав. Мужчина пытался получить удостоверение категории «В» без фактической сдачи экзаменов.