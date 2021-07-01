Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 21:07
21:03
Весь мир
СМИ Франции отказываются принимать во внимание позицию ЦАР об инструкторах из России
21:03
Экономика
Депутаты рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 июля
21:02
Экономика
Первое полугодие 2021 года в Москве отмечено стартом продаж в 33 новостройках
21:01
Политика
Володин указал на важность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом
20:58
Общество
Принцесса Диана была первой невестой в королевской семье с оплачиваемой работой
20:58
Происшествия
Четверых полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря на 14 млн рублей в Калининграде
20:57
Происшествия
Огонь охватил СТО и кафе в краснодарском Темрюке
20:57
Армия
Пилоты Балтийского флота отработали учебные полеты в темное время суток
20:56
Спорт
Россиянин Медведев обыграл Алкараса и вышел в третий круг Уимблдона
20:56
Хорошие новости России
Российские физики открыли класс сверхтонких магнитов
Все новости

Жители Владимира получили водительские права вопреки противопоказаниям

  /   Обновлено: 01 июля 2021 20:39
Происшествия
Жители Владимира получили водительские права вопреки противопоказаниям
unsplash.com  /  Courtney Corlew

Владимир, 1 июля. Районные суды добиваются приостановления действия водительских удостоверений местных жителей, которые имеют медицинские противопоказания.

Следствием установлено, что 29 местных жителей получили права, состоя на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, сообщают Владимирские ведомости. Расстройства психики, наркомания и алкоголизм являются медицинскими противопоказаниями при управлении автомобилем. В настоящее время удовлетворено уже 13 исков, остальные 16 находятся на рассмотрении.

Ранее житель Ленобласти получил штраф за «покупку» водительских прав. Мужчина пытался получить удостоверение категории «В» без фактической сдачи экзаменов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жители Владимира получили водительские права вопреки противопоказаниям
алкоголизм водительские права иски
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru