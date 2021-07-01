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Волосожар согласилась отдать дочь в группу Тутберидзе
Спорт
Волосожар согласилась отдать дочь в группу Тутберидзе
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 1 июля. Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поддержала решение мужа, Максима Транькова, который сотрудничает с Этери Тутберидзе, отдать дочь к ней в группу.

Траньков заявил, что их с Волосожар дочь Анжелика может начать тренироваться у Тутберидзе в следующем году. По мнению фигуристки, это хорошая идея, так как девочка будет находиться рядом с отцом.

«Если Анжелика решится быть фигуристкой и готова будет работать в таких объемах, то можно попробовать. Хотя уже было видно на практике, что она трудолюбивая девочка», — заявила Волосожар в интервью «Газете.Ru».

В последнее время одной из главных тем в фигурном катании является противостояние двух спортивных школ — фигуриста Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. Оба тренера в этом году попали в список наставников сборной России на 2022 год.

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