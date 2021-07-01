Танкисты уничтожили силы условного противника в ходе учений под Калининградом

Калининград, 1 июля. Экипажи танков Т-72Б3М во время учений под Калининградом разбили условного противника с помощью обходного маневра.

Учения проходили на полигоне Правдинский под Калининградом. В них приняли участие танкисты мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота.

Согласно плану учений, танкисты выступали в атаку против обороняющихся сил условного противника. В целях разгрома вражеских огневых позиций командование решило отправить танковые подразделения совершить обходной маневр и выйти в тыл ведущего оборону противника. Экипажи танков Т-72Б3М прошли маршем более 40 километров, в результате чего обошли защиту условного врага. Совершив налет в тыл, военнослужащие воспользовались элементом неожиданности и с ходу атаковали огневые позиции обороняющегося противника из штатного вооружения бронетехники.

По сообщениям отдела информационного обеспечения Балтийского региона, в учении принимали участие более 300 человек и около 40 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЗВО готовятся к масштабным тактическим учениям в Ленобласти. Подразделения мотострелков общевойсковой армии отработают уничтожение группы диверсантов условного противника.

В то же время Японию обеспокоили российские военные на Курилах. Глава Минобороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность из-за активности российских военных на Дальнем Востоке, сообщает 360tv.ru.