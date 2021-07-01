Милонов потребовал отправить Богомолова лечиться из-за трансгендера в его спектакле

Москва, 1 июля. Депутат Виталий Милонов возмущен решением режиссера Константина Богомолова пригласить трансгендерную актрису Наталью Максимову на главную роль в пьесе «Вишневый сад».

Шоураннер сериала «Содержанки» готовится к премьере постановки «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Спектакль по классическому произведению отметился задолго до премьеры благодаря необычному кастингу: главную роль Любови Раневской сыграет Максимова, трансгендерная актриса, которую режиссер пригласил лично.

Милонов убежден, что Богомолов имеет психологические проблемы, иначе он не стал бы внедрять современные тенденции в постановку классики. Политик призвал в интервью iReactor отправить режиссера на принудительное лечение.

«Думаю, что Богомолову надо запретить заниматься режиссерской деятельностью, сдать его в сумасшедший дом, где сидел Иван Бездомный, для лечения и исправления. Потом на реабилитацию к [режиссеру Никите] Михалкову», — заявил депутат.

По мнению Милонова, экспериментальный кастинг не оценил бы и сам Чехов. Депутат уверен, что писатель отреагировал бы на постановку радикальным образом и «он бы его застрелил из ружья, которое висит в первом действии». Кроме того, Милонов заявил о необходимости возвращения цензуры под руководством «зрелищной комиссии», главой которой мог бы стать мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение худрука Театра на Малой Бронной вызвало широкий резонанс. Недавно стало известно, что трансгендерная актриса Максимова является подругой режиссера Ренаты Литвиновой.