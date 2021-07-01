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Центробанк Ливана выделит 556 млн долларов из резервов для помощи малоимущим
Весь мир
Центробанк Ливана выделит 556 млн долларов из резервов для помощи малоимущим
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 1 июля. Парламент Ливана одобрил выделение 556 млн долларов из резервов Центрального банка для выплаты пособий малообеспеченным семьям. Власти считают, что это позволит отменить систему субсидирования жизненно важных товаров, которая ежегодно обходится стране в 6 млрд долларов. Каждая семья, имеющая право на участие в программе, будет получать около $93 в месяц.

В настоящее время Ливан находится в условиях усугубляющегося финансового кризиса, в результате которого более половины населения живет за гранью нищеты. С октября 2019 года национальная валюта потеряла свыше 90 процентов своей стоимости.

Неспособность правительства осуществить реформы, которые бы позволили привлечь крупные транши международной помощи, привела к острой нехватке жизненно важных товаров.

Из-за десятикратной разницы между официальным и фактическим курсом ливанского фунта по отношению к доллару Центральный банк оказался не в состоянии оплачивать субсидируемые поставки горючего, что вызвало дефицит топлива на заправках. Для частичного решения проблемы руководство страны одобрило закупки по ставке, превышающей официальный курс — это в некоторой степени устранило бы недостаток бензина, но повысило его конечную цену на 35%.

Помимо этого, некоторые больницы были вынуждены ограничить прием граждан, чтобы сэкономить медикаменты для наиболее важных операций.

Всемирный банк предупредил ранее в июне, что экономический кризис в Ливане может войти в тройку худших в мире за последние 150 лет.

Население страны все чаще устраивает беспорядки и акции протеста, также отмечаются нападения на автозаправочные станции.

В результате Центральный банк Ливана обратился к правительству за разрешением об использовании обязательных резервов — средств, которые банк обязан постоянно хранить на счетах для возможности обеспечения некоторых операций. В свою очередь, парламент страны одобрил выдачу исключительного кредита в размере 556 млн долларов для осуществления выплат беднейшим слоям населения за счет банковских резервов.

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что отмена субсидирования может привести к «социальной катастрофе» в Ливане без каких-либо программ для оказания финансовой помощи гражданам страны.

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экономика ливан
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