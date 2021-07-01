Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 21:06
21:03
Весь мир
СМИ Франции отказываются принимать во внимание позицию ЦАР об инструкторах из России
21:03
Экономика
Депутаты рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 июля
21:02
Экономика
Первое полугодие 2021 года в Москве отмечено стартом продаж в 33 новостройках
21:01
Политика
Володин указал на важность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом
20:58
Общество
Принцесса Диана была первой невестой в королевской семье с оплачиваемой работой
20:58
Происшествия
Четверых полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря на 14 млн рублей в Калининграде
20:57
Происшествия
Огонь охватил СТО и кафе в краснодарском Темрюке
20:57
Армия
Пилоты Балтийского флота отработали учебные полеты в темное время суток
20:56
Спорт
Россиянин Медведев обыграл Алкараса и вышел в третий круг Уимблдона
20:56
Хорошие новости России
Российские физики открыли класс сверхтонких магнитов
Все новости

Появились кадры самого зрелищного этапа конкурса ВМФ РФ «Морской бриз» в Ленобласти

  /   Обновлено: 01 июля 2021 20:33
Армия
Появились кадры самого зрелищного этапа конкурса ВМФ РФ «Морской бриз» в Ленобласти
facebook.com  /  Минобороны РФ

Санкт-Петербург, 1 июля. Команды со всех флотов РФ впервые принимают участие в масштабном и зрелищном конкурсе «Морской бриз» в гавани Кронштадта.

Конкурс морской выучки в Ленобласти будет проходить два дня. Отмечается, что самым ярким этапом соревнований является «Морской бросок», в ходе которого моряки соревнуются в стрельбе и заезде на катерах, передает телеканал «Звезда».

Экипажи быстроходных лодок типа БЛ-680 преодолевают назначенный участок водной акватории, выполняют маневрирования по заданным траекториям, а также осуществляют поиск и подъем на борт человека, терпящего бедствие.

Свое мастерство демонстрируют команды Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии и Объединенного учебного центра ВМФ.

Ранее сообщалось, что соревнования под названием «Инженерная формула» прошли в Тюменской области. Свои навыки и умения показывали экипажи машин для отрывки котлована (МДК), инженерных машин разграждения (ИМР) и других тяжелых гусеничных автомобилей.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Появились кадры самого зрелищного этапа конкурса ВМФ РФ «Морской бриз» в Ленобласти
вмф рф конкурс морской бриз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru