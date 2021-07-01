Появились кадры самого зрелищного этапа конкурса ВМФ РФ «Морской бриз» в Ленобласти

Санкт-Петербург, 1 июля. Команды со всех флотов РФ впервые принимают участие в масштабном и зрелищном конкурсе «Морской бриз» в гавани Кронштадта.

Конкурс морской выучки в Ленобласти будет проходить два дня. Отмечается, что самым ярким этапом соревнований является «Морской бросок», в ходе которого моряки соревнуются в стрельбе и заезде на катерах, передает телеканал «Звезда».

Экипажи быстроходных лодок типа БЛ-680 преодолевают назначенный участок водной акватории, выполняют маневрирования по заданным траекториям, а также осуществляют поиск и подъем на борт человека, терпящего бедствие.

Свое мастерство демонстрируют команды Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии и Объединенного учебного центра ВМФ.

Ранее сообщалось, что соревнования под названием «Инженерная формула» прошли в Тюменской области. Свои навыки и умения показывали экипажи машин для отрывки котлована (МДК), инженерных машин разграждения (ИМР) и других тяжелых гусеничных автомобилей.