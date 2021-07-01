Члена Союза журналистов СССР лишилась миллиона рублей при нападении грабителей с утюгом

Краснодар, 1 июля. Супружеская пара из Краснодарского края ограбила пожилую женщину. У 95-летней члена Союза журналистов СССР забрали более миллиона рублей.

Предполагаемые преступники ждали пенсионерку в подъезде. Когда та пришла к квартире, злоумышленники вытолкали жертву и связали. Деньги они забрали, угрожая потерпевшей применением утюга. После этого грабители ушли, оставив женщину связанной.

Потерпевшую нашла соседка. Она вызвала сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемых поймали.

Нетрезвый житель Владивостока, вооружившись зажигалкой, угрожал сотрудникам местной заправки. В итоге хулигана задержали бойцы Росгвардии.