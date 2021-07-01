Гидрографы изучили морское дно в преддверии Главного парада ВМФ РФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июля. Военные гидрографы из Управления навигации и океанографии Минобороны РФ занялись исследованием морского дна в преддверии Главного парада Военно-морского флота России в Петербурге.

Специалистами были осуществлены промеры глубин и проверка работоспособности объектов в акватории Финского залива, Невы и Кронштадтского рейда. В исследовании морского дна были задействованы пять специализированных катеров с эхолотами и гидрографическим оборудованием.

Гидрографы ВМФ РФ организовали подготовку системы навигационных знаков и маяков в местах проведения парада. Отмечается, что были проведены ремонтные работы 16 навигационных опознавательных единиц.

Ранее сообщалось, что моряки Балтийского флота уже начали подготовку к параду в честь Дня ВМФ РФ. В 2021 году в мероприятии примут участие более 30 боевых кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что российские корабли отработали уничтожение авиагруппы условного противника в Тихом океане. Экипажи судов нанесли условный удар крылатыми ракетами.