Ветераны боевых действий объяснили, как улучшить школьное образование

В День ветеранов боевых действий о том, какие преобразования необходимы в системе отечественного школьного образования, рассказали глава просветительского центра патриотического воспитания Герман Владимиров и участник чеченской войны, капитан милиции в отставке, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе Санкт-Петербурга Алексей Шмилик на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам Германа Владимирова, на сегодняшний день встречаются случаи, когда педагоги без дополнительной помощи не справляются со своими обязанностями в работе с учениками.

«Я считаю, здесь должен быть командный подход гражданского общества и власти. Приведу яркий пример. Недавно в одной из краснодарских школ был прецедент, когда некоторые школьники ходили и во время войны на Донбассе кричали: «Слава Украине» и тому подобное. Это не нормально. В первую очередь это плохой результат патриотического воспитания», — сообщил собеседник.

Он также отметил, что одним из незаменимых инструментов в такой работе может стать Всемирная сеть.

«У нас сейчас есть прекрасный инструмент — интернет. С его помощью, при желании, можно решить любой злободневный вопрос. Просто нужно желание и умение пользоваться этим инструментом. Я считаю, если власть и гражданское общество консолидируются, то это даст феноменальный результат в любой сфере, в том числе и педагогической», — пояснил глава просветительского центра патриотического воспитания.

В свою очередь Алексей Шмилик подчеркнул, что, по его мнению, помочь исправить нынешнее положение дел может использование опыта из сравнительно недавнего прошлого.

«Я учился в Советском Союзе. Нас воспитывала не только семья, но и школа. Сейчас этого нет. Воспитание школьников полностью легло на плечи родителей. В принципе, министерство образования так и говорит: «Школа дает только аттестат. Остальное учите дома». На мой взгляд, это неправильно. Нужно вернуть элементы советской системы образования», — подытожил руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Ранее ФАН сообщил о том, что пенсионерка из Челябинска проучила телефонных мошенников. Злоумышленники позвонили 70-лентней учительнице иностранных языков с целью выудить у нее нужную им информацию и выкрасть деньги с банковского счета. Однако в итоге сами оказались наказаны рублем.