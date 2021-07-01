Семенович поделилась рецептом диетического омлета

Москва, 1 июля. Певица Анна Семенович поделилась со своими подписчиками рецептом легкого омлета. По ее словам, блюдо получается не только диетическим, но и вкусным.

Артистка на своей странице в Instagram показала, как пришла в кондитерскую и рассматривала сладости там. Но, проявив силу воли, она ограничилась лишь кофе и овсяным печеньем. Зато дома звезда приготовила себе омлет, рецептом которого поделилась с поклонниками.

По ее словам, секрет блюда — в использовании яиц цесарки и добавлении овсяного молока. Тогда омлет получается «пушистым».

«Добавляю, вручную взбиваю и прям на маленьком огне готовлю. Смотрите, какой пышненький получился омлетик! Это все овсяночка. Некалорийно, очень вкусно», — рассказала певица.

До этого Семенович высказывалась о домашних тиранах и призвала женщин уходить от таких мужчин. По ее словам, абьюзеры были и в ее жизни.

Ранее Семенович раскрыла размер своих гонораров за выступления в составе группы «Блестящие». Несмотря на большую популярность, за выход на сцену артистке платили всего 50 долларов, хотя выступление стоило около 2 млн рублей. Почти все деньги забирали себе продюсеры, передает «Вечерняя Москва».