Один из самых северных регионов нашей страны в этом году отмечает юбилей. День Республики Хакасия 3 июля будут праздновать в 30-й раз. Почему именно эта дата выбрана главной для региона? И как планируют провести праздник жители республики? Об этом подробно — в обзоре ФАН.

День Хакасии — история праздника

Республика Хакасия — регион холодный, северный, но, несмотря на это, очень гостеприимный. О традиции местных жителей встречать летом любого гостя пиалой прохладного айрана отлично известно туристам. И они с удовольствием приезжают в этой край, где роскошная природа соседствует с удивительной, самобытной культурой. А лучшим временем для знакомства с ней, конечно, становится День Хакасии.

Во-первых, потому что проходит он летом — 3 июля. А так как расположен край в Сибирском федеральном округе, вряд ли строит отправляться туда для знакомства зимой. А во-вторых, к главной дате здесь всегда готовятся ответственно и с душой: привлекают народные коллективы, лучших солистов и музыкантов, проводят увлекательные и насыщенные концерты.

Так будет и в нынешнем году: руководство республики уже анонсировало масштабную концертную программу под названием «Необъятная моя земля». Она начнется 3 июля в 20:30 на главной площади столицы республики — Абакана. Праздник станет юбилейным: ровно 30 лет назад был принят закон, который преобразовал Хакасскую автономную область в социалистическую республику в составе РСФСР. И именно эта дата признана главной в республике: она закреплена законом, принятым в 1992 году.

Федеральное агентство новостей /

Промышленный и туристический край

Частью России Хакасия стала давно — в XVIII веке, хотя процесс ее вхождения в состав Российской империи был сложным. Регион веками оставался камнем преткновения между нашей страной и Китаем. Пограничный контракт, официально завершивший спор о статусе пограничной территории и разделивший земли по южную и северную сторону Саян между государствами-соседями, был подписан в 1727 году.

Спустя 200 лет на территории Хакасии была образована Хакасская автономная область. А в 1992 году она официально вышла из состава Красноярского края и получила статус республики. В этом статусе Хакасия продолжает развиваться в составе современной России.

Регион знаменит развитой угольной промышленностью, здесь работают крупнейшие в стране алюминиевые заводы и предприятия цветной металлургии. Одним из символов республики стала Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая и самая мощная в России гидроэлектростанция, строительство которой было начато в 60-е годы прошлого века, а официально завершено в 2000 году. Она снабжает электроэнергией не только республику, но и расположенные рядом регионы.

В Хакасии проживают более полумиллиона человек, из них каждый четвертый живет в столице республики — Абакане. Местные жители гордятся историей и уникальной природой края, а в последние годы заметны усилия руководства республики по ее развитию в качестве туристического региона. Для этого здесь есть все необходимое:

живописные горы;

захватывающие дух озера;

роскошные пещеры;

древние крепости, старинные святилища и могильники, тайны которых еще только предстоит узнать археологам.

Главные природные достопримечательности расположены в пределах Хакасского заповедника, который занимает площадь более 265 тысяч гектаров. Туристические направления здесь развиты еще недостаточно, но одна из особенностей края уже по достоинству оценена спортсменами и поклонниками экстремального отдыха.

В 2018 году в поселке Вершина Теи создана база Олимпийской сборной по лыжному спорту. Профессиональные спортсмены тренируются у подножия горы Абагас, а любители фрирайда и благоустроенных спусков отправляются в горнолыжные комплексы горы Гладенькой, которую с любовью называют «сибирской Швейцарией».

wikipedia.org / Игорь Шпиленок / CC BY-SA 3.0

День Республики Хакасия в 2021 году

В этом году руководство республики приглашает гостей и жителей региона отметить праздник грандиозным концертом. К участию в нем привлечены солисты, симфонический оркестр, ансамбль хакасского национального инструмента хомыс.

Программа национальной музыки откроет концерт на главной площади Абакана 3 июля, а продолжит ее молодежная программа «Симфония в джинсах». Край ценит свои традиции, но не боится экспериментов и способен умело сочетать национальный колорит с мировой классикой. Подтверждением тому станет исполнение хитов мировых и российских исполнителей музыкантами симфонического оркестра Хакасской филармонии.