В Тулу прибыл «Поезд Победы» с экспозицией о науке в годы войны

Тула, 1 июля. Историческая экспозиция открылась на Московском вокзале Тулы. Сюда прибыл «Поезд Победы».

Музей на колесах рассказывает о состоянии науки в годы Великой Отечественной войны. Внутри вагонов расположилась выставка, создающая у посетителя эффект присутствия. «Поезд Победы» гостит в Туле не впервые. Прежние прибытия эшелона-музея вызывали значительный интерес, поэтому его создатели снова отправились в город оружейников.

«2021 год объявлен Годом науки и технологии. Авторы экспозиции смогли показать важность и актуальность научных открытий и достижений советских ученых в военный период», — говорит министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Девять музейных вагонов содержат информацию о 13 темах, посвященным Великой Отечественной войне. Посетители смогут увидеть более 4 тысяч единиц различного реквизита.

Ранее ФАН сообщал, что Тульская области станет частью «Императорского маршрута». Этот туристический проект объединяет уже 22 региона страны.