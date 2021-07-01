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Сокуров встал на сторону Богомолова, позвавшего трансгендера в Театр на Малой Бронной
Шоу-бизнес
Сокуров встал на сторону Богомолова, позвавшего трансгендера в Театр на Малой Бронной
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 июля. Режиссер Александр Сокуров прокомментировал решение худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова, взявшего на роль в постановке «Вишневого сада» трансгендера.

Автор «Франкофонии» считает, что режиссер вправе делать в своей постановке все, что считает нужным. По мнению Сокурова, совершенно неважно, как идентифицирует себя актер, если он может хорошо проявить себя на сцене.

«Какая разница — трансгендер или нет, это абсолютно неважно. Это человек, у которого есть такие же права, как и у всех остальных. Он также имеет право принимать участие в спектакле», — заявил вставший на сторону Богомолова Сокуров в интервью изданию iReactor.

Кинематографист отметил, что Богомолов — великий театрал и знает, что делает. Поэтому Сокуров призвал всех довериться профессионалу и получить удовольствие в будущем от просмотра.

По мнению режиссера, даже сам писатель Антон Чехов с юмором бы воспринял такое решение. Он предполагает, что великому драматургу было бы интересно увидеть, как живет такой человек в рамках его произведения.

Богомолов позвал трансгендера Наталью Максимову на роль Любови Раневской в «Вишневом саду». Ставить новую версию классического произведения будет совсем юный театрал Микита Ильинчик. Премьера постановки запланирована на следующий год.

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сокуров трансгендер богомолов вишневый сад
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