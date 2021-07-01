Решетова не выйдет замуж за жениха без денег

Москва, 1 июля. Модель Анастасия Решетова рассказала об отношении к неравным бракам, в которых мужчина зарабатывает меньше своей избранницы. Звезда заявила, что не согласится на подобный союз.

Экс-возлюбленная рэпера Тимати успешно совмещает воспитание сына Ратмира и карьеру в мире моды. Звезда регулярно рассказывает фанатам о своем ребенке и фотосессиях, однако редко делится новостями о романах с кавалерами.

Недавно модель устроила очередную сессию ответов на вопросы подписчиков, один из которых поинтересовался, смогла бы Решетова связать жизнь с идеальным мужчиной, у которого есть всего один недостаток — отсутствие денег. Модель решительно заявила, что не выйдет замуж за малообеспеченного поклонника.

«Нет. Зачем? Чтобы я его содержала? Давайте честно. Это практически 90% гарантия недолговечного брака», — заявила модель.

Вероятно, позиция Решетовой связана с неудачным романом с Тимати. Во время отношений рэпер щедро одаривал возлюбленную дорогостоящими подарками. Один из них — пикап стоимостью 5 миллионов рублей.

Однако после разрыва отношения звезд так и не наладились. Недавно стало известно, что Решетова столкнулась с эмоциональными проблемами из-за необходимости делить сына с рэпером.