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Ксенофонтова вновь вернется к судебным тяжбам с избивавшим ее бывшим мужем
Шоу-бизнес
Ксенофонтова вновь вернется к судебным тяжбам с избивавшим ее бывшим мужем
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 июля. Известная российская актриса Елена Ксенофонтова вновь встретится со своим бывшим мужем, юристом Александром Рыжих, в суде. Мужчина требует уменьшить размер алиментов на ребенка.

Прошло больше пяти лет с момента скандального развода артистки. Однако муж-тиран никак не хочет оставлять свою бывшую семью в покое. На этот раз Рыжих решил через суд уменьшить размер алиментов, которые он платит на общую дочь Софию.

«Рыжих требует уменьшения размера алиментов. Пока заявление оставлено без движения до 26 июля, так как не соблюден ряд требований по его составлению», — сообщили в Головинском районном суде корреспондентам издания StarHit.

Популярная актриса неоднократно признавалась, что девять лет в браке с юристом были для нее настоящим кошмаром. За годы совместной жизни Ксенофонтова неоднократно подвергалась физическому и психологическому насилию. Звезда сериала «Кухня» в судах подтверждала, что мужчина неоднократно ее бил.

Долгое время она не могла уйти от супруга из-за страха, но решилась, набравшись сил. Тогда их разборки переместились в зал суда. И вот спустя годы Рыжих решил вновь начать терроризировать свою семью.

До новости о заявлении артистка вела размеренную и плодотворную жизнь. Во время новогодних праздников она поделилась своей главной страстью — Ксенофонтова обожает декорировать елки.

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суд ксенофонтова рыжих
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