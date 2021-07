ООН и правозащитники из РФ обвиняют полицию Лондона в смерти Кевина Кларка

Лондон, 1 июля. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) обратились с официальным запросом к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с требованием предоставить разъяснения в связи с обстоятельствами смерти чернокожего британца Кевина Кларка, который скончался во время задержания полицией Лондона в 2018 году.

35-летний Кларк страдал от параноидальной шизофрении, которую ему диагностировали в 2002 году. В связи с этим он находился под опекой службы поддержки, которые 9 марта 2018 года обратились в полицию из-за начавшегося у Кевина обострения. В этот день полиция приезжала дважды: в первый раз сотрудники не обнаружили у него признаков обострения. Во второй раз они отреагировали на вызов о человеке, перелезающем забор в одном из домов. Прибывшие полицейские обнаружили Кларка, лежавшего на находившейся рядом спортивной площадке местной школы. Он демонстрировал явные признаки нарушения поведения.

Сотрудники полиции попытались поднять Кларка, который бил кулаками землю и оскорблял констеблей. В конце концов несколько человек надели наручники ему на руки и связали ноги, чтобы затем отвести к прибывшему на место автомобилю скорой помощи. Во время того, как полицейские уложили Кларка на землю и заковывали его в наручники, мужчина пожаловался, что не может дышать. Когда же его повели к медицинскому автомобилю, он потерял сознание. Кевин Кларк умер несколько часов спустя в больнице Льюишем.

Проведенное расследование установило, что причиной смерти Кларка стало острое нарушение поведения, приведшее к истощению. Вместе с тем, следователь заключил, что меры, предпринятые полицейскими при задержании, «более чем минимально» способствовал его смерти. Следствие установило, что в сложившихся обстоятельствах офицеры нарушили должностные инструкции, заковав подозреваемого в наручники. Анализ видеозаписи задержания Кларка выявил девять различных нарушений, допущенных сотрудниками.

Кроме того, была также установлена ответственность сотрудников скорой помощи, которые не оказали мужчине первую помощь на месте, а дожидались в стороне, приступив к реанимационным мероприятиям только после того, как он потерял сознание.

В январе 2021 года дело было направлено на повторное рассмотрение из-за того, что в ходе слушания членам семьи погибшего не была предоставлена возможность задать вопросы сотруднику полиции, который выступал в качестве ответчика.

Семья Кларка также хочет, чтобы другие офицеры, участвовавшие в его задержании, предстали перед судом за ненадлежащее поведение, заявив, что они были «шокированы и встревожены» тем, что этого не произошло, несмотря на доказательства, которые были предоставлены в ходе расследования.

BREAKING: Inquest finds that police restraint of Kevin Clarke,35 contributed to his death in custody.

Clarke who was mentally ill could be heard saying: "I can't breathe"as he was handcuffed in London. His mother Wendy sitting through the inquest said:" it was very painful". pic.twitter.com/VrTC4GdpVU