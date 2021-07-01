Первый продукт Меган Маркл и принца Гарри для Netflix раскритиковали в США

Лос-Анджелес, 1 июля. Первый же продукт Меган Маркл и принца Гарри для стримингового сервиса Netflix — Heart of Invictus об играх для военных был раскритикован.

После переезда в Лос-Анджелес Меган Маркл и принц Гарри заключили контракт с Netflix на 100 млн долларов и со Spotify на 25 млн долларов. Однако главный медиа-аналитик и президент Variety Intelligence Platform Эндрю Валленштейн, заявил, что Heart of Invictus — это не то, чего ожидает герцогов Сассекских аудитория. Идейным вдохновителем Heart of Invictus был сам принц Гарри, передает Teleprogramma.pro.

«Контент больше похож на реабилитацию их имиджа, который финансируется Netflix. Две фигуры с ограниченным опытом в кинопроизводстве принесут высокие цифры просмотров только благодаря своим именам», — заявил Валленштейн газете Express.

В начале июня у герцогов Сассекских родилась дочь. Пара также занимается воспитанием старшего сына Арчи, которому недавно исполнилось два года.