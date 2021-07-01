Американские и британские спецслужбы заподозрили «российских хакеров» в кибератаках

Вашингтон, 1 июля. Спецслужбы США и Великобритании заявили о якобы причастности российских хакеров к кибератакам на сотни правительственных и частных структур во всем мире.

По мнению западных спецслужб, Главное разведывательное управление (ГРУ) России имеет отношение к виртуальным нападениям в ряде стран. Якобы попытки взлома продолжаются до сих пор. Американские и британские спецслужбы заверяют, что ГРУ «методом грубой силы» пыталось получить доступ к сотням правительственных и частных объектов по всей планете.

«Эти усилия почти наверняка продолжаются до сих пор», — безосновательно заверяют стороны.

Доклад спецслужб подробно описывает методы действия «российских хакеров». США и Великобритания внесли в отчет рекомендации для защиты от взлома.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что Вашингтон игнорирует запросы Москвы о виртуальных атаках с американской территории. Страны договорились взаимодействовать в вопросах кибербезопасности, подчеркнул дипломат.