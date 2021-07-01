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Военнослужащие ЗВО готовятся к масштабным тактическим учениям в Ленобласти
Армия
Военнослужащие ЗВО готовятся к масштабным тактическим учениям в Ленобласти
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Санкт-Петербург, 1 июля. Подразделения мотострелков общевойсковой армии ЗВО отработают уничтожение группы диверсантов условного противника в ходе тактических учений в Ленобласти.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что в ходе маневров военнослужащие также отразят нападение превосходящих сил условного противника. В тренировке будут задействованы расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3М «Акация», минометы «Нона» и беспилотники «Орлан».

Подразделения также сдадут индивидуальные и групповые нормативы по работе на боевой технике, будут оттачивать навыки по смене огневых позиций в ходе оборонительного боя. Всего в стрельбах примут участие более 300 военнослужащих и около 60 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ отработал уничтожение мин, артиллерийскую стрельбу и ликвидацию воздушных целей в Черном море. Стоит отметить, что маневры российской армии не на шутку напугали находящихся в регионе военных НАТО, передает «Царьград».

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учения зво мотострелки
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