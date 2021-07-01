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Нефть марки Brent торгуется выше 76 долларов за баррель

  /   Обновлено: 01 июля 2021 20:04
Экономика
Нефть марки Brent торгуется выше 76 долларов за баррель
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июля. Черное золото дорожает в ходе торговой сессии 1 июля — стоимость барреля нефти Brent превышает 76 долларов.

По состоянию на 15:00 московского времени цена равнялась 76,10 доллара, рост составил 2% по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне. Аналитики ожидают стабилизации котировок в коридоре от 70 до 80 долларов за баррель, сообщает информационное агентство REGNUM.

На состояние рынка нефти может влиять неподтвержденная информация о достижении договоренности между Россией и Саудовской Аравией. Такие слухи распространяются на фоне очередного совещания стран-участниц ОПЕК+. Вице-премьер Александр Новак допустил продление сделки с членами экономического объединения на долгосрочный период.

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