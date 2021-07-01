Россия опротестовала в ПАСЕ принятый на Украине закон о коренных народах

Страсбург, 1 июля. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступила против принятого Верховной радой закона о коренных народах Украины.

Делегация РФ совместно с депутатами Армении, Венгрии, Молдавии и Сербии выразила протест в связи с принятием Верховной радой Украины закона о коренных народах, который не относит русских к их числу. Об этом рассказал глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее сообщалось, что 325 депутатов Рады проголосовали за принятие закона о коренных народах, который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.