Важно вовремя умереть: Барецкий вспомнил о Михаиле Круге в день его убийства

1 июля 2002 года не стало выдающегося российского музыканта и поэта, короля русского шансона Михаила Круга. О феномене его творчества в беседе с ФАН порассуждал российский шоумен и исполнитель Стас Барецкий.

«Кругу, как ни удивительно, просто поверил народ. Человек с его обаянием просто не мог не покорить людей. У него настолько был душевный голос — очень мягкий тембр, он не напрягался, не хрипел, как большинство наших шансонье. Они хрипят, пытаясь быть крутыми, естественно, под Высоцкого. А он — нет, пел от души», — отметил Барецкий.

Prt Scr youtube.com / Золото Шансона

Михаил Круг никогда не стремился стать медийной личностью, однако искренность и талант помогли ему с легкостью завоевать народную любовь. А в том, что его фигура стала культовой, считает шоумен, немаловажную роль сыграла своевременная кончина.

«Как бы это крамольно ни звучало, вовремя умереть — это очень важно. Это называется «красиво уйти». Как бы это ни звучало такими забитыми фразами, но по-другому и не скажешь. Цой, Круг… Они ушли, сделав свое дело. Были рождены, видимо, для этого. <…> К сожалению, многие наши музыканты, которые тоже могли бы стать легендами, слишком долго живут, как я считаю. В этом — их проблема», — неожиданно заявил Барецкий.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Согласно его мнению, яркие и блистательные люди не должны стареть, ведь великие в свое время музыканты, не ушедшие из жизни на пике карьеры, могут вызывать теперь только жалость. Также в завершение шоумен признался, что сейчас находится в Твери на поминках по королю шансона вместе с людьми из его близкого и творческого окружения, в том числе с криминальными авторитетами.

Ранее Стас Барецкий признался ФАН, что планирует снять певицу и актрису Ольгу Бузову в своем новом фильме «Карнавальная ночь — 2». По сюжету, задуманному режиссером, ей будет уготована роль продавщицы в секс-шопе, в которую будет влюблен Никита Джигурда.