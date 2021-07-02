Большинство турок не поддерживают строительство канала «Стамбул»

Турецкие националисты призвали отменить вступительные экзамены, ВВС Азербайджана, Катара и Пакистана приняли участие в военных учениях Турции, Анкара укрепила свое влияние на Южном Кавказе и объявила о новых военных учениях в Эгейском море. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» о главных событиях недели в Турции.

Западные аналитики прогнозируют рост экономики Турции на 5,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал 29 июня прогноз по росту экономики Турции, согласно которому в 2021 году он может составить 5,5%. Также банк ожидает, что экономика Турции в 2022 году вырастет на 4%.

Турция официально вышла из Стамбульской конвенции

В середине марта президент Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о выходе Турции из Стамбульской конвенции о насилии в отношении женщин. Юристы уверены, что выход Анкары из соглашения подвергает гражданок страны еще большей угрозе.

Ankara's withdrawal triggered condemnation from both the United States and the European Union, and critics say it puts Turkey even further out of step with the bloc that it applied to join in 1987 https://t.co/HWDZeXP12b pic.twitter.com/ITLDzvRCu7 — Reuters (@Reuters) July 1, 2021

Партия националистов Турции предложила отменить вступительные экзамены в вузы

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели предложил отменить вступительные экзамены в турецких университетах.

«Действующая система поступления в вузы Турции должна быть пересмотрена. Абитуриенту должно быть предоставлено обучение ввиду его интересов и на основе его обучения в средней школе. Необходимо полностью отменить вступительные экзамены», — заявил Бахчели 29 июня.

Правящая партия считает, что снижение ее популярности преувеличено

Заместитель председателя правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Мустафа Шентоп заявил, что его ПСР пользуется популярностью у 38-40% избирателей. Об этом он рассказал в интервью газете Hürriyet.

Между тем независимые опросы указывают на то, что поддержка партии Реджепа Тайипа Эрдогана достигает не более 30%.

Эрдоган заложил фундамент строительства канала «Стамбул»

Реджеп Тайип Эрдоган 26 июня заложили первый камен в фундамент будущего канала «Стамбул», который соединит Мраморное море с Черным.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuşma yaptı:



“Kanal İstanbul, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olarak tarihteki yerini alacaktır”https://t.co/O2ATLj3c4Q pic.twitter.com/uCL8CGqjtP — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 26, 2021

Этот проект воспринимают в республике весьма неоднозначно: специалисты по экологии заявляют о его вреде для окружающей среды, а экономисты — о финансовой несостоятельности.

Большинство турок не поддерживают строительство канала «Стамбул»

Опрос общественного мнения относительно возведения канала «Стамбул» показал, что подавляющее большинство турок выступают против реализации проекта.

Согласно опросу компании Metropoll, всего лишь 37,6% граждан поддерживают проект турецкого президента. В то же время 48,6% заявили, что выступают против строительства канала.

Между тем 13,8% не смогли высказать свое отношение к проекту.

MetroPOLL’den Kanal İstanbul anketihttps://t.co/sTu3WtDZZX — Demokrat Haber (@DemokratHaber) June 28, 2021

Эрдоган пообещал вывести Турцию в десятку ведущих стран мира, производящих спутники связи

Реджеп Тайип Эрдоган заявил 28 июня на церемонии ввода в эксплуатацию спутника Türksat 5A, что в 2022 году страна запустит в космос Türksat 6A. По словам президента, страна таким образом войдет в число 10 ведущих государств мира, производящих спутники связи.

Эрдоган планирует создать собственный механизм борьбы с киберугрозами

Президент Турции рассказал о намерениях Анкары создать собственный механизм в сфере кибербезопасности.

«Осознавая, что угрозы будут исходить из космоса, мы создадим мощный механизм киберзащиты», — заявил он.

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu):



Tehditlerin uzaydan geleceği bilinciyle güçlü siber savunma mekanizması oluşturacağız. pic.twitter.com/mAzY6EqriN — NTVRadyo (@ntvradyo) June 28, 2021

Министры иностранных дел Турции и России провели встречу в Анталье

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров провели двустороннюю встречу в Анталье.

На переговорах глава турецкого МИД заявил, что строительство канала «Стамбул» не коснется Конвенции Монтре.

KANAL İSTANBUL VURGUSU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov görüştühttps://t.co/VrsssHfg5d pic.twitter.com/7ZqMN1411K — NTV (@ntv) June 30, 2021

Конвенцию Монтре о режиме черноморских проливов приняли в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы.

Турция запретила авиарейсы из шести стран из-за COVID-19

Власти Турции с 28 июня запретили авиарейсы из шести стран в рамках мер по сдерживанию распространения новых штаммов COVID-19.

Страны, в которые ограничены авиарейсы из Турции: Бангладеш, Бразилия, Южная Африка, Индия, Непал и Шри-Ланка.

Азербайджан, Катар и Пакистан приняли участие в военных учениях Турции

Военно-воздушные силы Азербайджана, Катара и Пакистана приняли участие в турецких учениях «Анатолийский орел 2021», которые прошли на третьей Главной авиабазе Турции в провинции Конья.

Pakistan Air Force CAS Zaheer Baber visited the 3rd Main Jet Base in Konya, Turkey, to review multinational air exercise “Anatolian Eagle-2021” in which air forces of Pakistan, Turkey, Azerbaijan, Qatar participated. PAF contingent comprised of JF-17 Thunder and several personnel pic.twitter.com/TQFlFsUTxW — Sana Jamal (@Sana_Jamal) July 1, 2021

Турция может начать бурение еще одного месторождения в Черном море

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез объявил, что страна может провести еще одно разведочное бурение в северной части Черного моря к концу этого года или в начале 2022-го.

В начале июня Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение, объем которого составляет 135 млрд куб. м.

Турецкие предприниматели требуют срочных реформ в экономике и правовой системе

Власти Турции должны провести глубокие экономические реформы для того, чтобы справиться с ростом процентных ставок, инфляцией, падением турецкой валюты и растущей безработицей, считает Орхан Туран, главы Конфедерации предприятий и бизнеса (TÜRKONFED).

По его мнению, пандемия COVID-19 является лишь отговоркой для правительства, которое не предпринимает шагов, необходимых для обеспечения устойчивого роста экономики.

«Власти должны принять неотложные меры по устранению экономического дисбаланса», — заявил он.

✅Yeniden ‘Biz Olmak’ için Hukuku Baştan Aşağı Yenilemeliyiz!

✅KOBİ’ler Üretime ve Ürün Geliştirmeye Devam Etmeyi Hedefliyor!

✅KOBİ’lerin Sınır Ötesi Etkinliklerini Artırmanın Kaldıracı Dijitalleşme!

????Daha fazlası #TÜRKONFED Haziran 2021 E-Bülten'de: ????https://t.co/TfxR2nSDYQ pic.twitter.com/rh0n4H2pWQ — TÜRKONFED (@turkonfed) June 30, 2021

Киприоты-турки и Анкара будут настаивать на независимости ТРСК

Глава МИД самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Тахсин Эртугрулоглу заявил, что киприоты-турки и Турция будут настаивать на независимости государства и не перестанут поддерживать решение о создании двух суверенных государств на острове Кипр. Он также обвинил Европейский союз в том, что тот не считается с волей турок-киприотов.

"AB yetkilileri, Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saymaktadır"



KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklamasına tepki gösterdi.#KKTC #Cyprus https://t.co/xxBfTGtO8Z — Diriliş Postası (@dirilispostasi) June 26, 2021

В Турции введено более 50 миллион доз вакцины от COVID-19

Согласно данным Министерства здравоохранения Турции, на 1 июля более 50 миллион доз вакцины против COVID-19 были поставлены гражданам с момента начала кампании массовой вакцинации, которая стартовала в середине января.

Власти Турции с 1 июля ослабили ограничения, связанные с коронавирусом

Реджеп Тайип Эрдоган объявил о постепенной нормализации ситуации в стране после вспышки COVID-19 в начале апреля. С 1 июля Анкара перешла к ослаблению ограничений, сняв запреты на посещение ресторанов и кафе, а также отменив комендантский час по вечерам и выходным.

Ереван продлил запрет на импорт продукции из Турции

Глава министерства экономики Армении Ваган Керобян рассказал, что власти страны продлили временный запрет на ввоз продукции турецкого производства еще на шесть месяцев. Эмбарго начало действовать с октября прошлого года и было продлено в марте.

Ermenistan Türk ürünlerine yönelik yaptırımı uzattı https://t.co/SktuxJFW89 pic.twitter.com/ZwsLsdeN8d — Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) June 24, 2021

Макрон считает, что Турция отказывается от эскалации конфликта с ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 июня заявил, что Анкара постепенно отказывается от агрессивной риторики, что способствует ослаблению напряженности между Турцией и европейскими странами. Французский лидер при этом отметил, что европейские страны все равно сохраняют по отношению к Турции настороженность.

France's Macron says tensions with Turkey have eased https://t.co/2wBwPbr6HS pic.twitter.com/2FxTnyAHYT — Reuters (@Reuters) June 25, 2021

Глава ООН по миграции призвал поддержать Турцию в вопросе беженцев

Генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино призвал к «большей солидарности и разделению ответственности» с такими странами, как Турция, которые в настоящее время принимают большинство беженцев с Ближнего Востока. К числу таких государств он также отнес Ливан, Иорданию и Ирак.

Брюссель заплатит Анкаре 3,6 млрд долларов для удержания мигрантов

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила, что Европейский союз выделит Турции 3,6 млрд долларов. Эта финансовая поддержка должна помочь Турции в работе с четырьмя миллионами беженцев, находящимися на ее территории.

German Chancellor Merkel said that the EU has agreed on additional funding of $3.6 billion for migrants in Turkey.



Turkey is hosting 6 million migrants, with nearly 4 million from Syria, its migration authority says.https://t.co/rUivnxpzeK pic.twitter.com/J6UFK9hhZA — The SETA Foundation at Washington DC (@SETADC) June 25, 2021

Анкара укрепила свое влияние на Южном Кавказе с помощью соглашения с Баку

Соглашение между Турцией и Азербайджаном, которое было подписано Эрдоганом и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, укрепило влияние Анкары на Южном Кавказе. Договор открыл Анкаре доступ в регион Центральной Азии, утверждает аналитик фонда Джеймстауна (организация признана нежелательной в РФ).

Турция объявила о новых военных учениях в Эгейском море

Турция объявила о новом NAVTEX в международных водах Эгейского моря в ответ на оповещение Греции об учениях в этом регионе.

Афины ранее нарушили двусторонние соглашения между странами об отказе от проведения маневров в местной акватории во время туристического сезона.