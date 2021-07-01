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ФНС России готовит новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса

  /   Обновлено: 01 июля 2021 19:28
Экономика
ФНС России готовит новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса
pixabay.com  /  Lucia Grzeskiewicz

Москва, 1 июля. Проработкой нового режима налогообложения для микро- и малого бизнеса занимается Федеральная налоговая служба (ФНС), сообщили некоторые крупные банки России.

Служба продумывает отмену уплаты страховых взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом ставка налога может вырасти на 4%. С другой стороны, предлагается освободить предпринимателей от отчетности и проверок. Это повысит роль банков — они станут передавать ФНС всю информацию, а размер отчислений служба будет рассчитывать автоматически, в частности по данным контрольно-кассовой техники.

«Банк обсуждает с ФНС эту инициативу» — передают «Известия» слова председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Запуск новой системы ожидался 1 июля 2020 года, в преддверии отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Однако благодаря переносу система была доработана и стала более удобной для бизнеса.

Президент России Владимир Путин накануне ответил на вопросы граждан в ходе прямой линии. В числе прочего он иронично отметил, кому стоит ввести «налог на голову».

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