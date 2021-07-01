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Мишустин поручил организовать вакцинацию российских чиновников от коронавируса

  /   Обновлено: 01 июля 2021 19:30
Общество
Мишустин поручил организовать вакцинацию российских чиновников от коронавируса
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса.

Процесс предполагает не принуждение, а обеспечение возможности привиться, в том числе, на рабочих местах. Об этом РИА Новости сообщил источник в кабмине.

На данный момент о сроках проведения вакцинации и необходимом проценте привитых не говорилось. Соответствующее поручение Мишустин дал по итогам заседания 17 июня.

Минздрав России ранее объявил о старте повторной вакцинации от COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что ревакцинацию можно провести любым зарегистрированным в стране препаратом.

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