Команда Навального получила щедрый взнос после DDoS-атаки на прямую линию с Путиным

Москва, 1 июля. Леонид Волков, сторонник блогера Алексея Навального, получил крупный перевод после активного спама во время трансляции прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Прямая линия отметилась высокой активностью ботов, которые массово публиковали спам в Twitter во время трансляции. Вскоре после DDoS-атаки на электронный кошелек Волкова поступил крупный перевод в размере 250 тысяч рублей или 0,1 BTC.

Крупная сумма может казаться щедрым взносом от неизвестного мецената, однако долгое время сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена на территории РФ) не получали пожертвований от сочувствующих. Затишье могло быть связано с решением Мосгорсуда признать структуры экстремистскими, передает «ПолитЭксперт».

Поэтому неожиданный перевод на кошелек члена команды Навального кажется настораживающим. Взнос поступил 30 июня 2021 года в 16:59 по московскому времени, всего через час после окончания прямой линии. На фоне интернет-атаки и высказываний сторонников Навального «пожертвование» выглядит как гонорар за активность в Twitter. Предположительно, именно таким образом западные кураторы могли оплатить спам на фоне прямой линии. Незадолго до этого Волков вывел все пожертвования с кошелька ФБК.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.