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В Эстонии призвали к диалогу с Россией

  /   Обновлено: 01 июля 2021 19:20
Политика
В Эстонии призвали к диалогу с Россией
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Таллин, 1 июля. Таллину следует ладить с Россией и поддерживать с ней добрососедские отношения, заявил первый премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар.

По его словам, эстонским властям не нужно посылать отрицательные сигналы в адрес России. Политик напомнил о вкладе бывшего президента РФ Бориса Ельцина и первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в обретение Эстонией независимости.

«Безусловно, было важно то, что Россия нас поддержала», — отметил Сависаар.

Ранее эстонское правительство разрешило прошедшим вакцинацию от COVID-19 россиянам и гражданам других стран приезжать на территорию государства. Соответствующая публикация была размещена на сайте Министерства иностранных дел Эстонии.

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