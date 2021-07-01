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МИД Украины назвал «ошибкой» включение Крыма в состав России
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МИД Украины назвал «ошибкой» включение Крыма в состав России
Политика
МИД Украины назвал «ошибкой» включение Крыма в состав России
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз раскритиковал включение Крыма в состав России.

Украинский министр пишет в Twitter, что такое решение было «ошибкой». Глава ведомства возлагает большие надежды на проект «Крымская платформа». По его мнению, он покажет, что «длинная дуга истории склоняется к уважению международного права».

««Крымская платформа» — это способ исправить ошибки 2014 года», — написал Кулеба в соцсети.

Мероприятие запланировано на 23 августа. Власти Украины пригласили посетить саммит руководство США, Турции, Канады, Великобритании и стран ЕС.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам проведенного референдума, в результате которого подавляющее большинство проголосовавших крымчан выступили за присоединение к РФ. Москва не раз подчеркивала, что не подвергает сомнению свой суверенитет над Крымом, а президент РФ Владимир Путин назвал вопрос принадлежности полуострова закрытым навсегда.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что рекордный рост туристического потока зафиксирован за первое полугодие 2021 года. По его словам, за это время на полуострове отдохнули почти 3,3 млн туристов.

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украина крым кулеба
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