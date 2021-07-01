Роспотребнадзор объяснил, как выбрать одежду для детей и подростков

Москва, 1 июля. Специалисты Роспотребнадзора напомнили родителям, что детская одежда должна отвечать всем гигиеническим требованиям, а также быть безопасной для здоровья ребенка.

При выборе одежды следует руководствоваться качеством материала. Россиянам напомнили, что чем меньше синтетических волокон в одежде, тем лучше. Они не дают коже дышать, нарушая тепловой обмен и вызывая обильное потоотделение у ребенка.

Специалисты объяснили, что безопасность одежды для детей и подростков регулируется специальным техническим регламентом. Вещи, которые прошли оценку, маркируются единым знаком обращения продукции. Также маркировка должна содержать информацию с датой изготовления, размером изделия и инструкцией по уходу за одеждой.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по требованию покупателя продавец должен ознакомить его с документом, подтверждающим соответствие изделия. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал после вакцинации от COVID-19 исключить физнагрузки. Также пациентов просят воздержаться от посещения сауны.