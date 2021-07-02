Спросивший Путина об экологии омич: Вместо Росприроднадзора мне позвонили из полиции

Представители Росприроднадзора не связывались с обратившимся к Владимиру Путину во время прямой линии жителем Омска Владимиром Лифантьевым по поводу проблем экологии в городе. Об этом он сообщил в интервью ФАН.

Напомним, омский блогер и активист, известный также как Орис Брут, 30 июня на прямой линии с президентом России рассказал о том, что в 2018 году город вошел в число участников нацпроекта «Экология», но жители до сих пор не почувствовали изменений. По его словам, население продолжает дышать воздухом с превышением формальдегида и хлороводорода, в регионе плохая статистика по заболеваниям легких, дыхательных путей, злокачественным опухолям.

«Какой-то реакции от прямой линии с президентом всегда ожидаешь, но то, что это будут в основном полиция, ОБЭП, Следственный комитет и прокуратура, оказалось в новинку. Потому что все, что я описал, подотчетно, подведомственно Росприроднадзору. А Росприроднадзор мне так и не позвонил», — поделился своим недоумением Лифантьев.

Омич рассказал, что в местном управлении Следственного комитета он оказался уже в день прямой линии, а в отдел по борьбе с экономическими преступлениями приглашен на 5 июля.

«Все хотят знать, кто самый главный вредитель состоянию воздуха, по моему мнению. Вызвали меня как заявителя», — отметил житель Омска.

ТАСС / Софийчук Евгений

Собеседник ФАН предположил, что ожидаемой реакции от Росприроднадзора не последовало, потому что в городе уже несколько лет отсутствуют его представители. Частично с этим блогер связывает и почти полную безнаказанность основных загрязнителей воздуха в городе-миллионнике: оперативно выехать на место для произведения замеров инспекторам ближайшего отделения надзорной организации почти нереально.

«Двух предыдущих руководителей омского отделения Росприроднадзора осудили: одного за халатность, другого — за имущественные статьи. И сейчас весь омский Росприроднадзор расформирован и выведен под новосибирский департамент (Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. — Прим. ФАН). А между Омском и Новосибирском расстояние примерно как между Москвой и Питером», — добавил Лифантьев.

При этом приятной неожиданностью для автора вопроса о загрязнениях в Омске стала реакция жителей: словами благодарности за поднятую на уровне президента «забиты» все социальные сети, поделился активист.

Вопросы загрязнения воздуха и превышения в нем вредных для здоровья веществ в городе стали особенно острыми в последние пять лет. Еще в 2017 году в Омске вводился особый режим из-за выбросов этилмеркаптана, входящего в список сильнодействующих ядовитых веществ, которые в большом количестве вызывают головную боль, тошноту и рвоту.

Как сообщали тогда СМИ, «несмотря на распоряжение губернатора найти источник вредных выбросов, которыми омичи почти полмесяца дышали в марте, как можно быстрее, виновник до сих пор не найден». В городе действует общественный экологический проект «Дыши. Омск», принимающий жалобы горожан на неприятные запахи и загрязнение окружающей среды.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

По словам Лифантьева, если бы экологические активисты Омска точно знали, что им удастся в прямом эфире пообщаться по этому поводу с Путиным, в кадре бы вместе с ним оказалось не менее полутора тысяч человек. Но о том, получится ли задать вопрос президенту, Владимир не знал до последнего.

«Я никого не выбирал для участия в группе поддержки: до кого дотянулся, того и позвал. У нас ведь была еще задача не спугнуть судьбу: если сильно часто говорить, что выйдешь в эфир с Путиным, то точно туда не попадешь. И мы до последнего держали все это дело в тайне: много людей не звали — только тех, кто болтать не будет либо кто легкий на подъем и живет недалеко», — рассказал собеседник агентства.

Лифантьев догадался, что прямое включение с его участием все-таки состоится, когда организаторы задали ему седьмой по счету уточняющий вопрос по поводу обращения.

По итогам выступления Владимира прокуратура Омской области сообщила о проведении ими проверки требований законодательства об охране окружающей среды, в том числе «полноты мер, принимаемых для ликвидации свалок и объектов накопления жидких промышленных отходов».

29 июня пресс-служба Министерства природы и экологии Омской области сообщила, что в городской атмосфере в течение трех дней подряд фиксируется превышение предельно допустимых концентраций фенола и сероводорода.