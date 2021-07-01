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Путин обязал СМИ маркировать террористические организации при их упоминании

  /   Обновлено: 01 июля 2021 19:23
Политика
Путин обязал СМИ маркировать террористические организации при их упоминании
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

, 1 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий информационные издания при упоминании террористической группировки указывать, что она ликвидирована или запрещена.

Вместе с тем был утвержден еще один законодательный акт, который регулирует размеры штрафных санкций в отношении российских изданий за отсутствие необходимой маркировки.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о наказании для участников нежелательных в России организаций. Максимальный штраф составляет 1 миллион рублей.

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