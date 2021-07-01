Путин обязал СМИ маркировать террористические организации при их упоминании

, 1 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий информационные издания при упоминании террористической группировки указывать, что она ликвидирована или запрещена.

Вместе с тем был утвержден еще один законодательный акт, который регулирует размеры штрафных санкций в отношении российских изданий за отсутствие необходимой маркировки.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о наказании для участников нежелательных в России организаций. Максимальный штраф составляет 1 миллион рублей.