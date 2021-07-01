Аналитики NI установили связь между Украиной и ракетной программой КНДР

Вашингтон, 1 июля. Украина может иметь непосредственное отношение к ракетному вооружению Северной Кореи, допустили американские эксперты.

Специалисты КНДР за последние годы добились ощутимых успехов в сфере разработки ракет. В арсенале северокорейской армии появились средства, которые могут доставить массу проблем вероятным противникам в случае прямого конфликта. Однако Пхеньян не смог бы заполучить такое вооружение без Украины, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на военных обозревателей издания The National Interest (NI).

«Связь между Украиной и северокорейской программой баллистических ракет объясняет прогресс КНДР в разработке ракетного оружия большой дальности», — предположили авторы.

Популярна теория о том, что КНДР охотно нанимала украинских ученых, которые потеряли работу после распада СССР. Но между Пхеньяном и Киевом есть и другая связь — завод Южмаш. На предприятии остаются компоненты для создания космических баллистических ракет, включая и двигатели.

Северная Корея проявляет серьезный интерес к этому месту. В 2011-12 годах граждане КНДР пытались под видом туристов выкрасть секретные технологии. В дальнейшем эксперты увидели советские двигатели РД-250 на ракетах «Хвасон-14». Они могли попасть к Пхеньяну с Украины. Предположительно, власти КНДР закупили их на черном рынке, пишут эксперты.

Российский военный дипломат Александр Бартош ранее отреагировал на слова украинского полковника Олега Жданова о ракетах «Циркон». Некоторое время назад он заявил о мощи «Цирконов» и МБР «Сармат», пишет сайт 360tv.ru.