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Участники первого военного форума Ливии опасаются результатов заседаний в Женеве
Весь мир
Участники первого военного форума Ливии опасаются результатов заседаний в Женеве
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 1 июля. Военный форум в Ливии объявил о непринятии создания конституционной основы для проведения парламентских и президентских выборов 24 декабря. В североафриканской стране с опасением ждут документа, который выпустят по итогам Форума политического диалога в Швейцарии.

Участники встречи в Триполи в своем заявлении отвергли «любые результаты, которые могут возникнуть после заседаний в Женеве относительно создания искаженной конституционной базы, которая не отвечает чаяниям ливийского народа и не сохраняет демократический и конституционный путь».

Первый военный форум накануне прошел в ливийской столице. Его участниками стали депутаты Палаты представителей, заместитель главы Президентского совета Абдалла аль-Лафи и высокопоставленные офицеры, в том числе член Совместного военного комитета «5+5» генерал Ахмед Абу Шахма.

В Триполи также подчеркнули важность начала объединения военного ведомства до проведения выборов, чтобы обеспечить успех избирательного процесса. Для этого необходимо создать благоприятные условия для работы властей в стране.

«Прекращение состояния конфликта и окончательное исключение войны — бесспорное благо и национальная цель, которая должна быть достигнута. Поэтому любая сторона, которая препятствует этому, будь то на местном или международном уровне, считается врагом ливийского народа и в отношении нее должны предприниматься политические, правовые и военные меры», — говорится в заявлении военных.

Члены Форума политического диалога четвертый день подряд заседают под эгидой ООН. Около 75 делегатов обсуждают конституционные основы организации избирательного процесса, который состоится в декабре этого года. В ходе встреч они единогласно утвердили условия для выдвижения кандидатур на пост президента.

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ливия
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