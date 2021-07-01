Домработница рассказала подробности драки Пугачевой с целительницей Джуной

Скандал между публичными личностями прошел во время одного из приемов в доме Пугачевой. Целительница не хотела приходить в гости, но собравшись с силами, все-таки пришла на мероприятие. Накал обстановки произошел в середине вечера, когда Примадонна демонстративно поставила стопку с водкой перед гостьей. Дороднова вспомнила, что Джуна наотрез отказывалась пить алкоголь, однако Примадонна не переставала давить. После этого звезды сцепились так сильно, что гостям едва удалось их разнять. Долгое время Джуна гордилась тем, что буквально порвала Примадонне рот.

«Я порвала ей рот, глаз. Она же после меня операцию делала в Швейцарии», — упоминала при жизни популярная писательница.

Домработница уверена, что причиной драки стало банальное недопонимание. О жизни в семье Примадонны и подробностях ссоры она рассказала в студии программы «Прямой эфир».

Дороднова во время общения с ведущим телеканала «Россия-1» Андреем Малаховым призналась, что из-за Пугачевой и работы у нее она в свое время не смогла обзавестись семьей. Бывшая домработница Примадонны рассказывала о многочисленных абортах.