Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 19:34
19:32
Политика
Путин продлил на год срок службы помощника президента Фурсенко
19:30
Общество
Более половины британцев не хотят видеть жену принца Чарльза королевой
19:27
Общество
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого вида журавлей
19:26
Общество
IT-эксперты назвали приложение, через которое утекают данные миллионов россиян
19:25
Экономика
ФНС России готовит новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса
19:25
Общество
Мишустин поручил организовать вакцинацию российских чиновников от коронавируса
19:23
Весь мир
Участники первого военного форума Ливии опасаются результатов заседаний в Женеве
19:22
Общество
Команда Навального получила щедрый взнос после DDoS-атаки на прямую линию с Путиным
19:20
Политика
В Эстонии призвали к диалогу с Россией
19:19
Политика
МИД Украины назвал «ошибкой» включение Крыма в состав России
Все новости

Домработница рассказала подробности драки Пугачевой с целительницей Джуной
Шоу-бизнес
Домработница рассказала подробности драки Пугачевой с целительницей Джуной
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr youtube.com / ГОСТИ / Prt Scr youtube.com/ online Gazgolder

Москва, 1 июля. Бывшая домработница примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Людмила Дороднова раскрыла правду о ее драке с покойной целительницей и писательницей Джуной.

Скандал между публичными личностями прошел во время одного из приемов в доме Пугачевой. Целительница не хотела приходить в гости, но собравшись с силами, все-таки пришла на мероприятие. Накал обстановки произошел в середине вечера, когда Примадонна демонстративно поставила стопку с водкой перед гостьей.

Дороднова вспомнила, что Джуна наотрез отказывалась пить алкоголь, однако Примадонна не переставала давить. После этого звезды сцепились так сильно, что гостям едва удалось их разнять. Долгое время Джуна гордилась тем, что буквально порвала Примадонне рот.

«Я порвала ей рот, глаз. Она же после меня операцию делала в Швейцарии», — упоминала при жизни популярная писательница.

Домработница уверена, что причиной драки стало банальное недопонимание. О жизни в семье Примадонны и подробностях ссоры она рассказала в студии программы «Прямой эфир».

Дороднова во время общения с ведущим телеканала «Россия-1» Андреем Малаховым призналась, что из-за Пугачевой и работы у нее она в свое время не смогла обзавестись семьей. Бывшая домработница Примадонны рассказывала о многочисленных абортах.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Домработница рассказала подробности драки Пугачевой с целительницей Джуной
пугачева домработница джуна
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru