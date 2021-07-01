Экс-чиновницу челябинского минздрава приговорили к четырем годам колонии

Челябинск, 1 июля. Районный суд вынес приговор бывшей начальнице управления лекарственного обеспечения областного минздрава. Ее приговорили к четырем годам колонии за взятку.

По информации следствия, в декабре прошлого года она получила взятку в размере 607 тыс. рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о персональных данных пациентов со СМА, нуждающихся в лекарственных препаратах. Компания является производителем такого лекарства.

Экс-чиновница была задержана с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Свою вину она признала в полном объеме. Отбывание наказания осужденной отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Ранее чиновницу из Адыгеи заподозрили во взяточничестве. Замглавы администрации МО «Гиагинский район» грозит до шести лет лишения свободы.