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Экс-чиновницу челябинского минздрава приговорили к четырем годам колонии

  /   Обновлено: 01 июля 2021 19:07
Происшествия
Экс-чиновницу челябинского минздрава приговорили к четырем годам колонии
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Челябинск, 1 июля. Районный суд вынес приговор бывшей начальнице управления лекарственного обеспечения областного минздрава. Ее приговорили к четырем годам колонии за взятку.

По информации следствия, в декабре прошлого года она получила взятку в размере 607 тыс. рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о персональных данных пациентов со СМА, нуждающихся в лекарственных препаратах. Компания является производителем такого лекарства.

Экс-чиновница была задержана с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Свою вину она признала в полном объеме. Отбывание наказания осужденной отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Ранее чиновницу из Адыгеи заподозрили во взяточничестве. Замглавы администрации МО «Гиагинский район» грозит до шести лет лишения свободы.

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взятка лекарства экс-чиновница
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