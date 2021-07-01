Росгвардейцы провели открытый урок для воспитанников клуба «Роботрек» в Петрозаводске

Петрозаводск, 1 июля. Воспитанники детского клуба робототехники «Роботрек» Петрозаводска стали участниками необычного открытого урока в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией».

Необычный урок провел помощник начальника отдела штаба Управления Росгвардии по Республике Карелия, капитан Иван Назаров. Он познакомил ребят с трансформатором Николы Теслы.

Также офицер рассказал о жизни легендарного ученого и об изобретенном им устройстве. Юные зрители смогли понаблюдать за работой аппарата для производства электрических токов высокой частоты и потенциала. Кроме того, Назаров помог детям опробовать изобретение великого физика в действии.

Как стало известно ранее, Росгвардия займется реализацией творческих проектов вместе с Малым театром. В рамках сотрудничества планируется работа над просветительскими и образовательными программами.