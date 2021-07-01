Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 19:34
19:32
Политика
Путин продлил на год срок службы помощника президента Фурсенко
19:30
Общество
Более половины британцев не хотят видеть жену принца Чарльза королевой
19:27
Общество
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого вида журавлей
19:26
Общество
IT-эксперты назвали приложение, через которое утекают данные миллионов россиян
19:25
Экономика
ФНС России готовит новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса
19:25
Общество
Мишустин поручил организовать вакцинацию российских чиновников от коронавируса
19:23
Весь мир
Участники первого военного форума Ливии опасаются результатов заседаний в Женеве
19:22
Общество
Команда Навального получила щедрый взнос после DDoS-атаки на прямую линию с Путиным
19:20
Политика
В Эстонии призвали к диалогу с Россией
19:19
Политика
МИД Украины назвал «ошибкой» включение Крыма в состав России
Все новости

Росгвардейцы провели открытый урок для воспитанников клуба «Роботрек» в Петрозаводске
Общество
Росгвардейцы провели открытый урок для воспитанников клуба «Роботрек» в Петрозаводске
Федеральное агентство новостей

Петрозаводск, 1 июля. Воспитанники детского клуба робототехники «Роботрек» Петрозаводска стали участниками необычного открытого урока в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией».

Необычный урок провел помощник начальника отдела штаба Управления Росгвардии по Республике Карелия, капитан Иван Назаров. Он познакомил ребят с трансформатором Николы Теслы.

Также офицер рассказал о жизни легендарного ученого и об изобретенном им устройстве. Юные зрители смогли понаблюдать за работой аппарата для производства электрических токов высокой частоты и потенциала. Кроме того, Назаров помог детям опробовать изобретение великого физика в действии.

Как стало известно ранее, Росгвардия займется реализацией творческих проектов вместе с Малым театром. В рамках сотрудничества планируется работа над просветительскими и образовательными программами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Росгвардейцы провели открытый урок для воспитанников клуба «Роботрек» в Петрозаводске
росгвардия петрозаводск открытый урок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru