Ковитиди объяснила, как Путин свел на нет помехи Украины для госслужбы крымчан

Закон, подписанный Владимиром Путиным, нивелирует помехи, создаваемые правительством Украины для крымчан. Жители полуострова могли столкнуться с проблемами из-за принятого ранее закона о запрете иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом для госслужащих России, который вступил в силу с 1 июля 2021 года, пояснила ФАН сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Напомним, президент РФ сегодня же подписал закон о замещении крымчанами должностей госслужбы. Закон будет распространяться на жителей Республики Крым и города Севастополя, которые стали гражданами РФ в результате воссоединения полуострова с Россией в 2014 году или получили его ранее по другим основаниям.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила ФАН, что новый закон закрепляет гарантии соблюдения прав жителей республики, отказавшихся от украинского гражданства в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

«Утвержденный нормативный акт станет залогом гарантии соблюдения прав граждан Российской Федерации на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы», — сказала политик.

Ковитиди сообщила, что отказ Киева признавать результаты общенародного крымского референдума усложняет процесс отказа жителей полуострова от гражданства Украины. Ведь это означает, что граждане РФ, заявившие о нежелании состоять в гражданстве Украины, не признаются ею вышедшими из гражданства.

«Факт непризнания волеизъявления граждан Российской Федерации властями Украины создавал правовую коллизию, свидетельствовавшую как об отсутствии, так и о наличии гражданства Украины с точки зрения двух государств», — уточнила сенатор.

Положение закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» подтверждает юридическую значимость заявления граждан РФ о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства.