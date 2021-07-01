Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 19:34
19:32
Политика
Путин продлил на год срок службы помощника президента Фурсенко
19:30
Общество
Более половины британцев не хотят видеть жену принца Чарльза королевой
19:27
Общество
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого вида журавлей
19:26
Общество
IT-эксперты назвали приложение, через которое утекают данные миллионов россиян
19:25
Экономика
ФНС России готовит новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса
19:25
Общество
Мишустин поручил организовать вакцинацию российских чиновников от коронавируса
19:23
Весь мир
Участники первого военного форума Ливии опасаются результатов заседаний в Женеве
19:22
Общество
Команда Навального получила щедрый взнос после DDoS-атаки на прямую линию с Путиным
19:20
Политика
В Эстонии призвали к диалогу с Россией
19:19
Политика
МИД Украины назвал «ошибкой» включение Крыма в состав России
Все новости

Ковитиди объяснила, как Путин свел на нет помехи Украины для госслужбы крымчан

  /   Обновлено: 01 июля 2021 19:11
Политика
Ковитиди объяснила, как Путин свел на нет помехи Украины для госслужбы крымчан
Федеральное агентство новостей  / 

Закон, подписанный Владимиром Путиным, нивелирует помехи, создаваемые правительством Украины для крымчан. Жители полуострова могли столкнуться с проблемами из-за принятого ранее закона о запрете иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом для госслужащих России, который вступил в силу с 1 июля 2021 года, пояснила ФАН сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Напомним, президент РФ сегодня же подписал закон о замещении крымчанами должностей госслужбы. Закон будет распространяться на жителей Республики Крым и города Севастополя, которые стали гражданами РФ в результате воссоединения полуострова с Россией в 2014 году или получили его ранее по другим основаниям.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила ФАН, что новый закон закрепляет гарантии соблюдения прав жителей республики, отказавшихся от украинского гражданства в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

«Утвержденный нормативный акт станет залогом гарантии соблюдения прав граждан Российской Федерации на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы», — сказала политик.

Ковитиди сообщила, что отказ Киева признавать результаты общенародного крымского референдума усложняет процесс отказа жителей полуострова от гражданства Украины. Ведь это означает, что граждане РФ, заявившие о нежелании состоять в гражданстве Украины, не признаются ею вышедшими из гражданства.

«Факт непризнания волеизъявления граждан Российской Федерации властями Украины создавал правовую коллизию, свидетельствовавшую как об отсутствии, так и о наличии гражданства Украины с точки зрения двух государств», — уточнила сенатор.

Положение закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» подтверждает юридическую значимость заявления граждан РФ о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Ковитиди объяснила, как Путин свел на нет помехи Украины для госслужбы крымчан
крым ольга ковитиди госслужба гражданство украины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru