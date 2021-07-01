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Sankei Shimbun: Путин послал Японии «черную метку» заявлением о британском эсминце
Армия
Sankei Shimbun: Путин послал Японии «черную метку» заявлением о британском эсминце
pixabay.com

Токио, 1 июля. Заявление президента России Владимира Путина во время прямой линии весьма встревожило жителей Японии, передает издание Sankei Shimbun.

Путин выступил с речью, что если бы Россия все-таки потопила британский эсминец Defender, то мировой конфликт не случился бы. По его словам, РФ не станет терпеть провокации около своих границ и не будет отказываться от военных методов для защиты Крыма.

Такой посыл российского лидера был воспринят японцами в качестве «черной метки» для Токио. Они пришли к такому выводу из-за продолжительного спора РФ и Японии насчет Курильских островов.

«В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении северных территорий. Сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»?», — написали в комментариях.

При этом некоторые японцы были настроены еще более радикально и предположили, что стране нужно действовать решительно прямо сейчас, иначе «не видать» Японии Курильских островов.

Ранее обозреватели китайского издания Sohu пришли к выводу, что Россия «одной левой» разобьет Японию за Курилы. По мнению аналитиков, японские сухопутные и военно-воздушные силы значительно уступают российским войскам.

Также недавно сайт 360tv.ru сообщил, что Токио выразил протест Москве из-за российских военных учений на Курильских островах. Недовольство было выражено по дипломатическим каналам связи.

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путин япония курилы курильские острова
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