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Ветераны боевых действий рассказали о методах патриотического воспитания молодежи
Общество
Ветераны боевых действий рассказали о методах патриотического воспитания молодежи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В День ветеранов боевых действий о том, какие методы могут помочь в патриотическом воспитании молодежи, рассказали глава просветительского центра патриотического воспитания Герман Владимиров и участник чеченской войны, капитан милиции в отставке, руководитель отделения «Боевого братства» в Приморском районе Санкт-Петербурга Алексей Шмилик на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам Германа Владимирова, очень большую пользу при умелом подходе может принести в том числе и интернет.

«Социальные сети — это инструмент. Это площадки. Их нужно правильно использовать. Это не только социальные сети, но и различные мессенджеры, Telegram-каналы. Очень много площадок, которые могут работать как инструмент патриотического воспитания», — сказал глава просветительского центра патриотического воспитания.

Он подкрепил свое утверждение примером ситуации, с которой столкнулся лично.

«Недавно меня приглашали в совет профессоров. У них там встал вопрос: «Почему студенты во многих вузах на лекциях не слушают, смотрят в телефоны?» Я спросил, как они преподают материал. Выяснилось, что у них просто нет «фишки». Они бубнят себе под нос, никому это не интересно. Мы живем в удивительное время, когда можно по-другому подавать материал. Здесь нужно думать, как донести знания до молодежи, чтобы был результат», — пояснил Герман Владимиров.

В свою очередь Алексей Шмилик поделился своим опытом того, как можно увлечь ребят полезным делом.

«У меня патриотическое воспитание молодежи происходит через поисковое движение. Я сам — поисковик. Общаюсь с коллегами в Петербурге и Ленинградской области. Я вижу, что в поисковые отряды приходят молодые ребята, школьники от 6 до 18 лет. ˂…˃ Мы прививаем им патриотическое воспитание через землю и руки. Мы поднимаем останки солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны. Тогда у них сердце «екает». Они продолжают приходить, приводят своих друзей», — подытожил капитан милиции в отставке.

Ранее стало известно о том, что в Ленобласти поисковики обнаружили останки 80 человек времен Великой Отечественной войны. Работу на месте раскопок ведут члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть».

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молодежь поисковики патриотическое воспитание
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