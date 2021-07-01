Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 19:33
19:32
Политика
Путин продлил на год срок службы помощника президента Фурсенко
19:30
Общество
Более половины британцев не хотят видеть жену принца Чарльза королевой
19:27
Общество
В Московском зоопарке вылупился птенец редкого вида журавлей
19:26
Общество
IT-эксперты назвали приложение, через которое утекают данные миллионов россиян
19:25
Экономика
ФНС России готовит новый налоговый режим для микро- и малого бизнеса
19:25
Общество
Мишустин поручил организовать вакцинацию российских чиновников от коронавируса
19:23
Весь мир
Участники первого военного форума Ливии опасаются результатов заседаний в Женеве
19:22
Общество
Команда Навального получила щедрый взнос после DDoS-атаки на прямую линию с Путиным
19:20
Политика
В Эстонии призвали к диалогу с Россией
19:19
Политика
МИД Украины назвал «ошибкой» включение Крыма в состав России
Все новости

Рене Фазель назвал сюрпризом вылет сборной России с Евро

  /   Обновлено: 01 июля 2021 18:59
Евро 2020
Рене Фазель назвал сюрпризом вылет сборной России с Евро
Global Look Press  /  Tomi Hänninen/Newspix24

Москва, 1 июля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы сюрпризом.

Фазель вспомнил, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов и его подопечные хорошо проявили себя на чемпионате мира 2018 года, который принимала Россия. Он выразил надежду на более успешное выступление сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

Неудачу россиян на Евро глава Международной федерации хоккея объяснил в комментарии РИА Новости обновлением состава команды.

Сборная России заняла последнее место в группе B на чемпионате и не смогла пройти в 1/8 финала. Главный тренер Станислав Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за провал, передает сайт 360tv.ru.

Советский и российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев в свою очередь сомневается, что смена тренера поможет сборной России. По его словам, промахи команды связаны не только с наставничеством Черчесова.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / Рене Фазель назвал сюрпризом вылет сборной России с Евро
черчесов евро-2020 Рене Фазель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru