Рене Фазель назвал сюрпризом вылет сборной России с Евро

Москва, 1 июля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы сюрпризом.

Фазель вспомнил, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов и его подопечные хорошо проявили себя на чемпионате мира 2018 года, который принимала Россия. Он выразил надежду на более успешное выступление сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

Неудачу россиян на Евро глава Международной федерации хоккея объяснил в комментарии РИА Новости обновлением состава команды.

Сборная России заняла последнее место в группе B на чемпионате и не смогла пройти в 1/8 финала. Главный тренер Станислав Черчесов заявил, что не снимает с себя ответственности за провал, передает сайт 360tv.ru.

Советский и российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев в свою очередь сомневается, что смена тренера поможет сборной России. По его словам, промахи команды связаны не только с наставничеством Черчесова.