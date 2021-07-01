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Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента РФ по Сирии Лаврентьева
Весь мир
Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента РФ по Сирии Лаврентьева
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Дамаск, 1 июля. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад провел встречу со специальным представителем президента России Александром Лаврентьевым в Дамаске.

В мероприятии также приняли участие начальник Бюро национальной безопасности арабской республики генерал-майор Али Мамлюк, советники главы САР Бутаина Шаабан и Лотна аш-Шабал, заместитель министра иностранных дел страны Айман Сусан и посол России в Сирии Александр Ефимов.

Главной темой встречи стали развитие стратегических отношений между САР и РФ, направления двустороннего сотрудничества и взаимные интересы двух стран.

Стороны отметили усилия России по поддержке сирийцев в борьбе с терроризмом и противодействии односторонним западным санкциям, а также подчеркнули важность соблюдения принципов международного права, уважения суверенитета государств и воли их граждан при решении проблем и кризисов в мире.

В ходе обсуждения политических событий Лаврентьев представил президенту Асаду план подготовки к следующей встрече в «астанинском формате» и подчеркнул необходимость продолжения работы на этом пути без каких-либо внешних вмешательств, препятствующих позитивным результатам таких мероприятий.

Санкционное давление

В настоящий момент Сирия продолжает подвергаться внешнему давлению Запада, который буквально «душит» страну экономическими санкциями. Так, год назад вступил в силу очередной пакет антисирийских ограничительных мер, известный как «Акт Цезаря».

Этот документ «обязывает» США вводить всеобъемлющие санкции против физических и юридических лиц, связанных с добывающей, перерабатывающей и строительной промышленностью САР. Ограничения также затрагивают банковский сектор, торгово-инвестиционную и энергетическую отрасли. Документ, который является лишь частью рестрикций в отношении арабской республики, еще больше усугубляет ситуацию в стране, провоцируя дальнейшую девальвацию национальной валюты, рост цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости.

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